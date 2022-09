Von Kafka bis Frau Peterchens Mondfahrt

Von Kafkas „Die Verwandlung“ bis „Frau Peterchens Mondfahrt“ spannt das Hamburger Puppentheater einen vielfältigen Bogen für fast jedes Alter und fast jeden Geschmack. Kaum hat die Spielzeit angefangen, geht es am 25. September auch gleich los mit dem Tag der offenen Tür. Für alle Neugierigen gibt es dann zwischen 12 und 17 Uhr die Möglichkeit, eine eigene Puppe zu basteln oder sich beim Marionettenparcours auszuprobieren.

Mittendrin

Außerdem startet das Hamburger Puppentheater die Aktion MITTENDRIN. Auf einem circa 1,80 Meter hohen Stuhl können Wagemutige eine neue Perspektive einnehmen. Oben angekommen, wartet eine Hörerlebnisreise mit den Figuren des Hamburger Puppentheaters. Das Projekt ist im Oktober an fünf weiteren Orten in Barmbek und Umgebung zu erleben. Die Behörde für Kultur und Medien Hamburg fördert dieses Projekt.

Das Kinderprogramm

Neben vielen neuen Produktionen sind auch wieder Publikumslieblinge zu sehen. Wieder mit an Bord ist zum Beispiel „Wo die wilden Kerle wohnen“ vom Figurentheater Neumond/Theater fensterzurstadt (Hannover) sowie „Pettersson und Findus“ vom Theater Fingerhut (Leipzig). Und auch ein Kasperstück darf in einem Puppentheater natürlich nicht fehlen, deshalb gibt es am Samstag, 03.12.22 um 15 Uhr das Weihnachtsstück „Kasper und die Schlafmütze“ vom Tom Kyle Puppentheater (Kiel) erstmals in Hamburg zu sehen. Neu hinzugekommen ist unter anderem „Frau Peterchens Mondfahrt“ von Handmaids&Bretschneider (Berlin) am Samstag, den 08. 09.22 um 15 Uhr in der Hamburg-Premiere.

Puppentheater – Nicht nur für die Kleinen

Gleich zur Spielzeiteröffnung am Freitag, 23. September 2022 um 19.30 Uhr starten das Theater mit einem Klassiker der Weltliteratur in der Hamburg-Premiere: Kafkas „Die Verwandlung“ inszeniert vom Maren Kaun Figurentheater (Mannheim). Weiter geht´s am Freitag, 21. Oktober 2022 um 19.30 Uhr mit einer weiteren Hamburg-Premiere – in „Shakespeare! Macht! Liebe!“ vom Theater Korona (Leipzig) wird Shakespeares „Wie es euch gefällt“ ordentlich auf den Kopf gestellt. Im November gibt es ein Wiedersehen mit „Leonce und Lena“, vom Ambrella Figurentheater (Hamburg) und Theater Rosenfisch (Aachen), die mit der Büchner-Inszenierung in der vergangenen Spielzeit viel Lob einheimsten. Den Jahresabschluss macht in Sachen Abendprogramm das Bremer Figurentheater

Mensch Puppe!, dessen Inszenierung von Tschechows „Der Kirschgarten“ am Freitag, 16.12.22 um 19.30 Uhr erstmalig in Hamburg zu sehen sein wird.

Informationen

Hamburger Puppentheate

Bramfelderstaße 9

22305 Hamburg

Weitere Informationen auch online unter: www.hamburgerpuppentheater.de