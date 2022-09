Wedeler Kulturnacht 2022

Zum 7. Mal wird bei der Wedeler Kulturnacht das Areal rund um den Roland, entlang der Kulturmeile (Mühlenstraße) und an weiteren Orten im Stadtgebiet mit Kunst und Kultur zum Leben erweckt. Am Samstag, 10. September, bieten Wedels Kulturschaffende an insgesamt 18 Spielstätten ein buntes Programm mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten, Tanz-Darbietungen und weiteren Angeboten.

Das umfangreiche Programm

Die Wedeler Kulturnacht ist eine Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus. Zuletzt fand die Kulturnacht 2019 statt. „Wir sind froh, dass auch die Kulturnacht nun endlich wieder stattfinden kann“, teilt Claudia Reinhard, Geschäftsführerin von Wedel Marketing, mit. Auf der Kulturnachtbühne am Roland gibt es ab 15 Uhr eine kleine Pre-Show mit Kinderballett vom Musikzentrum Schulauer Hof und einer Tanzgeschichte der Tanzgruppen vom Tanz- und Gymnastikstudio am Roland. Um 17 Uhr folgt die offizielle Eröffnung der Kulturnacht.

Außerdem werden die Ehrennadel und der Sozialpreis 2021 verliehen. Anschließend gibt es ein buntes Programm mit Tanzvorführungen von Ballett, über orientalischen Tanz bis Hip Hop, einem Poetry Slam und mehreren Konzerten. Der Singer/Songwriter David Beta und mehrere Schülerbands der Musikschule treten bis zur großen Abschlussparty gegen 23 Uhr auf. Für das Abschlusskonzert wurde die Lehrerband der Musikschule gewonnen. Die Moderation übernimmt Sandro Jahn von der Musikschule Wedel.

Die Spielstätten der Wedeler Kulturnacht

An insgesamt 18 Spielstätten im Wedeler Stadtgebiet freuen sich die Kulturschaffenden auf zahlreiche große und kleine Besucherinnen und Besucher. Mit der Kulturnacht-Eintrittskarte sind alle Veranstaltungen zugänglich, egal an welcher Spielstätte. Der Großteil Veranstaltung findet im Bereich zwischen Roland bis zum Theater Wedel und der Gebrüder-Humboldt-Schule statt. Weiter Veranstaltungsorte sind unter anderem das Reepschlägerhaus, das Rist-Forum, die Pulverbü-Kindertagespflege (Konzerte und Angebote aus der Pflanzenwelt) und die Tanzschule Riemer (Workshops und Tanzparty).

Weitere Informationen – freier Eintritt für Kinder und Jugendliche

Für 10 Euro erhalten Besucherinnen und Besucher Zutritt zu allen Kulturnacht-Veranstaltungen. Mit dem Erlös aus den Ticket-Verkäufen werden die Wedeler Kulturschaffenden unterstützt. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt frei. Karten sind ab sofort bei den Kulturschaffenden, in der Wedel Marketing-Geschäftsstelle und bei den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Aktuelle Informationen gibt es auf www.wedelmarketing.de und auf den Social-Media-Kanälen von Wedel Marketing.

Das Programmheft ist ab sofort im Rathaus in der Geschäftsstelle von Wedel Marketing und bei den Kulturschaffenden erhältlich. Auch auf der Website von Wedel Marketing auf www.wedelmarketing.de ist das Programmheft als PDF-Download verfügbar. In der Kulturnacht-Broschüre finden Interessierte alle nötigen Informationen zum Programm inklusive eines Stadtplanes und Infos zu den Spielstätten.