Werkschau von Luzia Hein im Haus Schneider Hamburg

Luzia Hein ist Grafik Designerin und Art Direktorin mit Sitz in Hamburg. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch eine reduzierte Formensprache und Freude an Farbkombinationen aus. 2019 wurde sie vom Rat für Formgebung als Newcomerin beim German Design Award ausgezeichnet. Seit 2020 gehört sie zu den ausgewählten Designerinnen und Designern, die in Deutschland Briefmarken gestalten. Sie ist Mitglied im Art Directors Club Deutschland.

Sie hat in Mainz und Hamburg studiert und für verschiedene Designbüros sowie ein Taschenlabel gearbeitet, bevor sie sich 2020 selbständig machte.

Besondere Kunst an einem besonderen Ort

Das Haus Schneider, 1928 nach Entwürfen des Bauhaus Architekten Karl Schneider errichtet, wurde in der Zwischenzeit wieder in seinen Originalzustand zurückversetzt. Im Erdgeschoss finden regelmäßig Ausstellungen statt. Die Räume zeichnen sich besonders durch ihre farbigen Wände aus.

Dies bildet den perfekten Rahmen für Luzia Heins Arbeiten, die mit Schneiders Farbkonzept in Resonanz gehen. Neben grafischen Kompositionen aus ihrem Color Combination Calendar wird es auch eine neue Serie von Fine Art Prints zum Thema Blüten zu sehen geben.

Zeit und Ort

Donnerstag 13. Juni bis Sonntag 16. Juni

Haus Schneider

Grünewaldstraße 11

Bahrenfeld