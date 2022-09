World Press Photo 2022

Der World Press Photo Award ist der weltweit größte Preis für Pressefotografie. Die preisgekrönten Fotografien werden im September und Oktober im Altonaer Museum gezeigt.

A red dress along the highway signifies the children who died at the Kamloops Indian Residential School in Kamloops, British Columbia on Saturday, June 19, 2021. Red dresses are also used to signify the disproportionate number of missing and murdered Indigenous women and girls. Amber Bracken for The New York Times