Borcherdings Zeichnungen und andere Werke in Uetersen

Das Museum Langes Tannen fördert mit seiner aktuellen Ausstellung einen sagenhaften Kunstschatz zutage. Eiko Borcherdings Collagen und Radierungen wirken zunächst wie die Werke alter Meister. Auf den zweiten Blick entwickeln sie allerdings eine große Spannung – durch einen technischen Trick des Künstlers.

Der Dürer von Heute

Der Künstler Eiko Borcherding, arbeitet fast ausschließlich mit der klassischen Bleistifttechnik. Seine Arbeiten führt er auf alten Papieren sehr detailgenau aus. Die Zeichnungen erinnern teils an Albrecht Dürer und seine Zeitgenossen. Diese Mischung aus Stil und Material verleiht den Bilden eine besondere Ausdruckskraft. Die Motive findet der Künstler sowohl in der Natur, als auch im Alltäglichen: von der Landschaft über Wolken, Bäume, Pflanzen und Tiere bis hin zu Kleiderstoffen. Durch Collagen schafft Bocherdinger bei seinen Zeichnungen faszinierende Brüche. Oft irritieren diese, sodass man sich plötzlich fragt: Was sehe ich da eigentlich und woher kommt diese Anziehungskraft? Die Werke, die auf den ersten Blick eben traditionell wirken, haben etwas Rätselhaftes.

Über die Zeichnungen hinaus gehören auch Radierung zum künstlerischen Repertoire Eiko Borcherdings. Zusammengenommen bieten die Werke dieser Ausstellung etwas Seltenes, wenn nicht Einzigartiges. Denn die Stücke sind keine anheimelnden Nostalgiefetzen, sondern eine kleine, meisterliche Provokation, die sich nur als Romantik tarnt. Wunderbar!

Der Künstler Eiko Bocherding

Eiko Borcherding, geboren 1977 in Aurich, studierte zunächst an der Fachhochschule Hannover und dann an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg Zeichnung sowie graphische Techniken. Seit dem Diplom-Abschluss 2006 lebt er als freischaffender Künstler in Hamburg und nimmt außerdem Lehraufträge für Zeichnen wahr – seit 2014 an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel.

Zeit und Ort

Ausstellungsdauer:

Noch bis 15. Juni 2025, Mi., Sa. und So. 14 bis 18 Uhr

Zusätzliche Öffnungstage:

Christi Himmelfahrt, 29. Mai; Pfingstmontag, 9 Juni

Tipp:

Am Sonntag, den 25. Mai, um 15 Uhr findet ein

Ausstellungsrundgang mit Eiko Borcherding statt.

Heidgrabener Straße 1, 25436 Uetersen

Telefon: 0 4122 – 979 106

www.langes-tannen.de