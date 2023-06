Zirkus-Jubiläumsfeier und Lagerfeuerkonzert

Samstag, der 24. Juni, wird ein großer Festtag für das Bürgerhaus Bornheide. Ab 14 Uhr feiert der Circus Abrax Kadabrax sein 25-jähriges Jubiläum. Es gibt ein buntes Programm aus Bühnenshows, Musik und vielen Angeboten zum Mitmachen und Spaßhaben. Mit dabei ist auch die Elternschule Osdorf mit einem Stand zum Tauschen und Kaufen von Baby- und Kinder-Second-Hand-Kleidung.

Direkt im Anschluss an das Zirkusprogramm, ab 18 Uhr, findet das zweite Lagerfeuerkonzert 2023 statt. Die Besuchenden erwartet akustische Musik, sehr persönlich, emotional und mitreißend, vom Liedermacher Folk-Trio JaniPhil. Außerdem interpretieren RAILS ‘N’ RIVERS auf ihre ganz eigene Weise Songs von The Byrds, The Beatles, den Eagles und vielen anderen. Im Rahmen einer anschließenden Open Stage sind bei den Lagerfeuerkonzerten spontane Beiträge aus der Nachbarschaft willkommen. Interessierte können sich unter kultur@buergerhaus-bornheide.dean die Veranstalter wenden. Snacks und Getränke gibt es ebenfalls vor Ort.

Veranstaltungsort

Samstag, 24. Juni

Bürgerhaus Bornheide (Wiese vor dem Roten Haus)

Bornheide 76, 22549 Hamburg

www.buergerhaus-bornheide.de

Link zum Veranstaltungsplakat