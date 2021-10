Bauleiter bei Otto Wulff – Mein Arbeitsplatz

„Ich bin Bauleiter – und bin auf der Baustelle, die ich betreue, der Ansprechpartner für alle Anliegen. Ich bin jeden Tag vor Ort, aber trotzdem ist jeder Tag anders. Den Großteil der Zeit sitze ich im Container, bei Besprechungen mit den Planern, dem Bauherrn oder auch Nachunternehmern. Aber ich überwache auch das aktuelle Geschehen auf der Baustelle selbst.“

Bagger, Kräne, Gerüste, die verschiedensten Gebäude in jeder Bauphase – was die meisten vielleicht ab und zu bei Baustellen in ihrer Nachbarschaft beobachten, gehört für Sebastian Beckmannshagen zum Berufsalltag. Der studierte Bauingenieur ist seit knapp zwei Jahren Bauleiter bei Otto Wulff.

Nach seinem Studium in Aachen absolvierte der 28-Jährige ein 15-monatiges Trainee-Programm, in dem er eine Baustelle als Bauleiter begleitete und in den Bereichen Kalkulation, Ausschreibung, Technik und Arbeitsvorbereitung tätig war. Derzeit betreut er die Baustelle Alsterkant in Ohlsdorf. Hier sollen bis Ende 2022 116 neue Wohnungen entstehen. Bis zur Fertigstellung, ist auch Sebastian Beckmannshagen da. „Ich begleite die Baustelle von Anfang bis Ende, vom Übergang der Planung in die Ausführung bis zur Schlüsselübergabe“, sagt er. Gerade findet der Übergang vom Rohbau in den Ausbau statt. „Ich bin Rohbaufan“, gesteht er lachend. „Aber es ist auch immer spannend, dann zu beobachten, wie aus dem Rohbau bezugsfertige Wohnungen entstehen.“

Bauleiter – der Ansprechpartner vor Ort

Der Job als Bauleiter ist abwechslungsreich und vielseitig: „Kein Tag ist wie der andere“, erzählt er. „Es stehen immer neue Aufgaben an. Und ich habe mit allen möglichen Leuten zu tun, von den ganzen Bauarbeitern und Handwerkern über den Bauherrn und die Planer bis zu den Käufern.“ Meistens sitzt Sebastian Beckmannshagen im Büro in den Containern, manchmal ist er draußen auf der Baustelle, aber immer ist er vor Ort. „Ich überwache die aktuellen Baumaßnahmen und bin gemeinsam mit unseren Polieren der Ansprechpartner auf der Baustelle bei kleineren und größeren Anliegen und versuche dann, alle Probleme zu lösen“, so der Bauleiter.

Den Arbeitsplatz des Monats und weitere Artikel finden Sie auch in unserem aktuellen E-Paper. Und einen genaueren Eindruck von der Baustelle bekommen Sie auf unserem YouTube-Kanal!