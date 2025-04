Spontanversorger – Unser Arbeitsplatz des Monats

Hediye Divarci und Agit Bilen träumten schon lange von der Eröffnung eines eigenen Kiosks. Im August 2024 wurde der Traum wahr. An der Ecke Bahnhofstraße und Blankeneser Landstraße erfüllen sie seither alle kleineren und größeren Kundenwünsche. Es ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz.

Auf Blankenese kamen die Geschwister dabei eher zufällig: Bis dato kannten sie den Stadtteil nur von Spaziergängen. Als sie das Angebot für die Ladenfläche fanden, waren sie sofort begeistert: „Zunächst dachten wir, es handele sich um eine Fake-Anzeige, so gut war das Angebot.“ Doch Gespräche mit dem Vermieter zeigten, dass das Geschäft wirklich zu vermieten war. „Und dann haben wir es einfach gemacht“, so Bilen mit einem Strahlen.

Agit Bilen: „Wir haben uns den Traum eines eigenen Kiosks erfüllt.“

Ein echter Familienbetrieb

Von Anzeige bis Eröffnung ging dann alles ganz schnell: In nur sechs Monaten erhielten die Geschwister alle benötigten Genehmigungen. In Eigenleistung sanierten sie den Laden, brachten Namensschild, Regale und Verkaufstresen an. Zum klassischen Kiosksortiment aus Tabakwaren, Snacks und Getränken reihen sich auch besondere Produkte: Neben frisch geschmierten Brötchen und Kaffee finden Kunden auch importierte Trend-Getränke aus den USA und Asien. Außerdem beherbergt der Kiosk einen DHL-Paketshop. Und das Team – ein echter Familienbetrieb! – spürt auch die Auswirkungen von Internet-Hypes: „Die Dubai-Schokolade ist gerade ausverkauft“. Zuletzt verkaufte Bilen 400 Tafeln der Edelschokolade mit Pistazienfüllung in nur zwei Monaten.

„Wir sind Kioskinhaber. Meine Schwester und ich führen seit August den Kiosk im Herzen

von Blankenese. Mit unserem Angebot orientieren wir uns an den Wünschen unserer Kundschaft und erweitern es laufend.

Das nächste Ziel ist ein Mittags-Menü. Wir bekommen viel positives Feedback und haben schon einige Stammkunden, das bringt Freude. Und gerade in den ersten Monaten wurden wir aus der Nachbarschaft großartig unterstützt – dafür sind wir enorm dankbar.“

Das Publikum ist bunt gemischt

Dabei sei die junge Kundschaft noch in der Unterzahl, zumindest was die Stammkundschaft angeht. Der Mitinhaber zeigt auf eine Wand links neben dem Tresen: „Dort unter dem Regal habe ich einen Klappstuhl, der ist für einen ganz besonderen Stammkunden reserviert. Seit vier Monaten kommt dieser ältere Herr täglich vorbei: Dann stelle ich den Stuhl für ihn auf und er trinkt hier seinen Kaffee.“ Das Publikum sei bunt gemischt: „Touristen sowie Blankeneser kommen zu uns, das bringt Abwechslung und Spaß.“

Doch auch junge Kunden möchte das Duo für den Kiosk gewinnen: Heiße Toasts überbrücken die Schulpausen und das Süßigkeitenregal wurde bereits mehrfach erweitert. Auch die klassischen Fußball-Sammelkarten finden Anklang: „Es kommt schon vor, dass Schüler hier für 50 Euro unseren Bestand leer kaufen“, so der Inhaber mit einem Zwinkern.