Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

De Daag woorn kötter in’n Oktober un so wussen de Wildgöös: Nu is dat wedder so wiet. Se kemen mit ehr Familien in gröttere Heerden tosamen un flagen in V-Formatschoon op sinnige Migratschoonsrouten na Süüd- West.

De Daag woorn köhler in’n November un so marken de Alsterswaans: Nu is dat wedder an de Tiet. In lütte Bööd warrt se verschippt. Ehr Winterquarteer is de Möhlendiek in Eppendörp, denn de warrt egens för se iesfree holen.

De Daag woorn besinnlicher in’n Dezember un so besinn ik mi. Ik dink ok an de Aanten. De sünd nich wiet weg flagen as de Wildgöös. Se hebbt ok keen egen Boot kregen as de Alsterswaans. Nee, de Aanten hebbt eenfach nich so veel Glück hatt in disse Daag. Un wenn dat ganz slecht lopen deit, denn süht dat för se pickendüüster ut in de Wiehnachtsdaag. Denn liggt se lang, still un stief in’n Backaven binnen.

Bi uns gifft dat dit Johr Kantüffelsalat an’n hilligen Avend. Kannst al vörher fardig maken, hest denn ok keen Stress mehr. Un de Wiehnachtsaanten, de warrt uns dat hele neegste Johr en Leed vun Freden un Freud snatern.

