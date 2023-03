Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

So’n Jubiläum is doch wat Schööns. Fröher hest du jeden Geboortsdag düchtig fiert. Stolt wiest du mit dien Fingers, wo oolt du nu al warrst. Denn langt de Fingers nich mehr. De achtteihnte Geboortsdag, dat is ok noch’n grote Saak. Un denn warrt dat stüttig’n lütt beten langsamer mit de Jubeljohren. Jichtenswenn sünd dat blots noch de Runden, de fiert warrt.

Veertig Johr, dat is al wat. Edward Snowden warrt 40. De Opel Corsa is ok jüst 40 worrn. Un de Flippers hebbt 40 Johr Flippers al vör foffteihn Johren fiert, mit Playback-Tour un Afscheedspien. Vör veertig Johren hett Udo Lindenberg tosamen mit Karat un anner Bands in’n Palast der Republik bi dat Kunzert „Rock für den Frieden“ speelt. De düütsche AIDS-Hölp warrt veertig, jüst so as de Hits Let’s dance vun David Bowie, Sweet dreams (Are made of This) vun de Eurythmics un Bruttosozialprodukt vun Geier Sturzflug. De HSV is vör veertig Johren Meester worrn un hett sogor’n Europapokal wunnen. Un wenn du di bi all disse Erinnerungen nu en beten oolt föhlen deist, denn maak di kloor: Hip-Hop is al 50 Johr.

Neues von der Tüdelband

Die Tüdelband hat eine neue Single rausgebracht: Krickelkrakel! Krickelkrakel ist ein typischer Tüdelband-Song mit einem verspielten Drum-Groove, markantem Gitarrenspiel, mehrstimmigem Gesang und einer interessanten Basslinie. Wenn der Song nach knapp drei Minuten vorbei ist, möchte man am liebsten direkt nochmal von vorn beginnen. Denn Krickelkrakel op Platt macht Kunst und gute Laune.

Und am besten hört man den Song live. Die Tüdelband ist im März und April in und um Hamburg unterwegs.

Die nächsten Konzerttermine:

25. März: Leck-Huus, 20 Uhr, Leck

1. April: Saturday’s Burger, Café Paganini, 20 Uhr, Bremen

6. April: Fischhalle, 20 Uhr, Harburg

20. April: Funkhauskonzert, Westküste FM, 19 Uhr, Heide

28. April: Streuobstwiese/Reepschlägerhaus, 19 Uhr, Wedel

Alle Termine sowie aktuelle Infos finden Sie hier.