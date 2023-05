Die Tüdelband Klönschnackt

Bi anner Lüüd warrt af un an grillt. Dor warrt toeerst angrillt un an’t Enn vun de Saison warrt ok wedder afgrillt. Bi uns gifft dat jümmers noch’n gröttere Fest. Denn Anfang Mai, dor warrt anspargelt. Un dorbi sünd wi wedder krüüsch noch dogmaatsch. Dit Johr warrt wi to’n Anspargeln en ole Rezept för Hamborger Aalsupp nehmen. Aals, dat sünd reinweg de Kosmopo-Pliet:schen ünner de Fisch. Jede Aallarv slüppt in’n Atlantik un swimmt denn eerstmal över 5.000 Kilometer, üm to’n Bispeel na de Elv hen to kamen un hier bi uns Fischköppe groot to warrn. Dörch Giftstoffen in’t Water kümmt dat dorto, dat sik de Aals nich mehr vermehren köönt. De Europääsche Aaal is middewiel wohrhaftig vun’t Utstarven bedroht.

Dat wüllt wi jo nich. Man dat weer liekers ok to schaad, wenn disset schöne norddüütsche Rezept vergeten wörr. Also gifft dat dit Johr Hamborger Aalsupp ahn Aal. De Fisch warrt wi schöön wieder in’t Water swimmen laten un dorför mehr Spargel in de Supp rinsnippeln. So löppt sik allens heel lecker torecht.