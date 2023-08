Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Pingeln oder nicht Pingeln…

Wat is dat schöön, wenn de Wecker an’t Wekenenn nich pingeln deit. De Klockentiet is reinweg egal. Eenfach mal wedder so richtig utslapen könen, entspannt opstahn un ganz kommodig en grote Fröhstück maken. Sülvst de Vörbereden maakt Spaaß, wenn een noog Tiet dorför hett. Tass Tee oder Kaffe opsetten un denn eerstmal dat Aavt waschen: Eerdberen, Himberen un Appels. Bi mi kaamt ok jümmers noch Walnööt oder Hasselnööt mit in’t Müsli rin.

Männichmal gifft’t ok Vullkoornbroot mit Opsnitt oder Gröönsaken, so as’n Tomaat oder’n Gurk. Nülich seet ik bi’t Sünndagsfröhstück, keek op mien bunte Töller un denn full mi en Geschicht ut de Schooltiet wedder in. De Momang, wo du de Brootdoos in dien Hänn hest un noch nich seker is, wat dor binnen op di töven deit… Oh, dat weer jümmers böös opregen. Meest weer dat’n gode Överraschen. Männichmal keem dat avers ok vör, dat anner Kinner in ehr Brootdoos wat binnen harrn, wo ik noch mehr Lust op harr. Denn güng de grote Tuuscheree los. Wi sünd uns egentlich jümmers eenig woorn un hebbt tosamen fröhstückt, bit dat de grote Pausenklock wedder pingeln dee.