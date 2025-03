Die Tüdelband ist ein Hamburger Musikduo, das auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt, denn in unserer Printausgabe gibt es jeden Monat die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, die plattdeutsche Kolumne der Band.

Grootbostell Demokratie

Dor is bannig wat los. Dat Gebeet warrt afsparrt, de Boflach vörbereedt. Hier blinkt en Warnteken, dor warrt en Schild opstellt. Liekso is dat graad ok in’n Wahlkamp. Op de Bostell warrt toneegst de Infrastruktur inricht. Ahn so’n Ünnerbo löppt nix. Also gifft dat’n Wahlbescheed, Breefwahlünnerlagen un de Söök na Hölpslüüd för’t Dörchföhren un to’n Uttellen vun de Stimmen. Nu köönt de Boarbeiden losgahn. Toeerst bruukt wi’n Fundament. Dorop köönt wi boen. Uns Grundlaag sünd de Minschenrechten un fre’e Wahlen. Denn geiht dat wieder mit dat Boen vun Wänn. De bruukt wi nich, üm Minschen utenanner to bringen, sünnern üm Rüüm to maken för Partizipatschoon. Dormit nüms in’n Regen steiht, gifft dat kloor ok’n anstännige Konstruktschoon för’t Dack. Dat is uns Verfaten mit de demokraatschen Weerten Toleranz, Respekt un Streven na Gerechtigkeit. Bi all disse Vörgäng mööt wi de Versorgen dör Kavels un Rohren för Water un Stroom sekerstellen. Wi köönt dat ok Bildung un de Freeheit vun Ansichten un Medien nömen. De Koordinatschoon schull seker aflopen, dormit dat keen Unfall geven deit.