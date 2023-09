Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Sünd ji mal mit’t Fohrrad dör’t Olland (Altes Land) fohren? Dat is’n Deel vun de Elvmarsch, wo siet Johrhunnerten Aavt anboot warrt, mehrstendeels Appels. In disse Region hett domals al gollen: „`Keen nich will dieken, de mutt wieken“. Wenn du di also nich üm den Diek vör dien Döör kümmern deist, denn hest’ ok keen Land verdeent, wat orntlich fruchtbor is. Dat weer jo sünst ok’n grote Gefohr för Land un Lüüd ümto. Un wo süht dat hüüt ut?

Wokeen de Elv jümmer deeper maken lett för noch gröttere Containerschepen, de mutt sik ok kloor sien över de Folgen för Ümwelt un Diekschuul. De Klimawannel bewarkt, dat de Temperatur in’n Dörchsnitt anstiggt. Un dat föhrt nu al dorto, dat de Appels Weken fröher blöht. De neegsten Generatschonen mööt in dissen suren Appel bieten. Mag avers angahn, dat dat denn in’t Olland gor keen Appels mehr geven deit vunwegen de anstegen Temperaturen. De Appel fallt nich wiet vun’n Stamm. Dat weer denn, dat breken Diek un Damm, denn fallt de Appel – platsch – in’t Water un is Matsch.

Die Tüdelband live

8. September: Schleswig

10. September: Harburg

15. September: Zinnowitz auf Usedom

16. September: Malente

17. September: Bremen

23. September: Buxtehude

24. September: Harburg

26. September: Norderney

30. September: Burg auf Fehmarn

