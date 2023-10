Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Een Tomatensaft maakt noch keen Oorloff. Heff ik an allens dacht bi’t Koffer packen? Sünd all Dokumenten praat? Wat dörv egentlich in de Handpackelaasch? Heff ik den Müll al rutbröcht? Steiht in de Köök noch jichtenswat, wat slecht warrn kann? Denn noch de Nackenrull för dat Sitten in’n Fleger un Kaugummis för’n Druckutgliek. So richtig verhalen un utspannen kann ganz schöön anstrengen.

Desterwegen maak ik dorför jümmer öfter Mini-Oorloff, op’t leefst in en lütte Programmkino. Dor krieg ik allens, wat en anstännige Oorloff beden schull: Vörher weet ik egens nich, mit wat ik nau reken kann. Man ik seh op jeden Fall wat Nieget un dat is jo oftmals intressant. De Sound is ganz goot un mien Handy kann in’n Floogmodus rin. Dat is’n Beleevnis mit anner Lüüd, en Reis mit de Sellschop op de Linnenwand. De olen, samten Kinosetels sünd düütlich bequemer as jede stieve Flegersitt. Ik sink selig jümmer deeper in de Pulsters. Miene Poten gaht in’n Lannanfloog op de Popcorntüüt. Un denn stellt sik dat in, dat Geföhl vun’n echten Oorloff. Ik krieg mit eenmal grote Lust op’n lütte Glas Tomatensaft.

Die Tüdelband live

2. November: Kulturzentrum Marstall in Ahrensburg, ab 19 Uhr

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.