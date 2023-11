Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

„Wi hebbt leddig Taschen, wi wüllt wat to Naschen!“ Ik maak de Döör op un vör mi staht en lütte Spökel mit’n teemlich grote Lock in de Tahnreeg, en Fee mit Glitter in’t Hoor, Glitter üm de Snuut, Glitter överall un en Skelett mit Turnschoh, de gröön blinken doot. Vergnöögt verslingt se tosamen all den Söötkraam un ik vertell en Geschicht vun’n groten Körbs-kopp mit’n grulich Gesicht…

Disse Bruuk kümmt oorsprünglich ut Irland. Dor sünd de Lüüd fröher mit uthollte Röven as Lantüchten dörch de Straten trocken, Körbs-to-go. De Körbs sülvst keem eerst veel later in Amerika dorto. In’t Johr 1991 kemen all disse Traditschonen torüch na Europa. In’n Irak herrsch domals Krieg un een funn, dat in Düütschland unpasslich, quietschvergnöögt Karneval to fiern. De Lagers vun de Speeltüüchgeschäften weren liekers vull mit Kostümen. Un dor keem Halloween in’n Harvst ganz recht för de Industrie. In disse Daag, Terror un Krieg vör Ogen, kann een dat wiss verdreiht vörkamen, Halloween to fiern. Man villicht is dat ok nau richtig, mitnanner vun Döör to Döör to trecken, wat to eten, sik Geschichten to vertellen un tominnst symbolisch böse Geister to verdrieven.

Die Tüdelband gewinnt Fritz-Reuter-Literaturpreis

Beim diesjährigen Fritz-Reuter-Preis erhielt die Tüdelband einen Sonderpreis für ihr Album „Koppheister“. Der Fritz-Reuer-Preis wird für neue Literatur in niederdeutscher Sprache vergeben.