Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Dat geiht üm Geld. De Dannenboom schall oprecht stahn, de Twiegen na all Richten gahn. ’N beten scheef, dat kannst jo överall kregen. För’n solide Exemplor, dor muttst du even mehr utgeven. Gifft veel to besörgen, bi A fangt dat an: vun Appel bit Zimt, vun Absinth bit Zitronen, vun Adventskalenner bit Zuckerbankett. Denn föhrst du mal los, smittst di rin in’t Getümmel, schall sik dat ok lohnen.

Ik segg dat jo blots. De Kooplüüd sünd plietsch: Se dreiht di allens an un se nehmt di op’t Koorn. Jüst de Dezember is de Maand vun ehr Oorn. Dorgegen muttst du swore Geschütten opfohren. Mit 08/15-Utreden büst du verloren. Se kreegt all Moneten, du sleppst all Paketen na Huus un dor töövt al de hele Bagaasch. De Ool:schen plaagt ehr Lieden, de Kinners sünd an’t Strieden. Man in’n Iever vun’t Gefecht hebbt se woll vergeten, de allerletzten Keksen ok noch optoeten. Du langst gau to un muttst di ümdreihen, üm se heemlich wegtoneihen. Du dreihst di also üm un di kümmt in den Sinn: Üm Freden to finnen un to Roh to kamen, schull een villicht mal an’t Afrüsten gahn.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.