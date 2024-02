Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Wokeen besinnt sik nich geern op de Liefgerichten ut de Kinnertiet? Op een Slag is de Smack wedder dor un all de Geschichten un Erinnerungen. De Köök is’n Ruum för de Gemeenschop. Rezepten warrt vun Generatschoon to Generatschoon wiedergeven. Togliek köönt wi jümmer wedder de Todaten nee kombineren un kreative Gerichten op’n Weg bringen. Dat is’n Kunstform, wenn du so wullt. Mit de grote Reeg an Kaakböker un all de Inspiratschoon ut’ Internet gifft’ middewiel för jeden Dag mehr Mööglichkeiten, as du in een Leven kaken un eten kannst. De Utwahl is denn ok al wedder’n schiere Kunst.

Dat geiht jo even nich blots üm dat Tobereden vun Eten. Dat is blangenbi ok’n Utdruck vun Kultur un Traditschoon. Un de wasst stüttig wieder un verännert sik. Dor gellt dat, de passliche Balance to finnen twüschen ole Rezepten un niege Inflött. Tim Mälzer wörr wohrschienlich seggen: Wees nich bang! Du muttst mit Mumm dor ran un Spaaß hebben bi’t Experimenteren. Un ik wörr blots noch tofögen: Ümröhren un locker blieven. Dat is egentlich ganz so as bi’t Schrieven vun niege Songs. Du muttst di op dien egen Smack verlaten.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.