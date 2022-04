Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Wat’n Tiet … Een pennelt mit de Gedanken stüttig twischen dusend Saken. De Freud över de eersten Blomen an’n Stratenrand verbleekt snell dör dat Grusen över de Billers vun Krieg un Toschannenmaken. Dat is nich eenfach, dorför överhaupt Wöör to finnen. Jeden Dag kaamt Töög in Hamborg an. In disse Bahnen sitt ok Minschen binnen, de ehr Tohuus verlaten mussen, de annere torüchlaten mussen. Dat lett een nich koolt. Vele Lüüd engageert sik. Se sammelt Spennen oder hölpt bi Översettens. Mit all dat seggt se: „Föhl di willkamen. Hier kannst du blieven, roh di man ut.“ Un so ganz langsam ännert sik ok de Stimmung op de Straten.

De Stadt kümmt na de Winter un na all dat Inschränken vunwegen de Pandemie sinnig wedder in Gang. Welk freit sik över’n Theaterbesöök, Kunzerten oder de Lichter vun’t Riesenrad op’n DOM. Welk hebbt jüst Nouruz fiert, annere töövt noch op Oostern. Un de Fischmarkt is nu ok wedder apen. Op’n Weg dorhen schallt de Stimm vun Udo Lindenberg ut’n Spelunke rut: „Wir lassen diese Welt nicht untergehn. Komm, wir ziehen in den Frieden!“ Jo, dat maakt wi. Dat maakt wi mit all unse Leder, mit Musik un mit Freud över de eersten Blomen an’n Stratenrand. Mit Bistand un Solidarität för de Minschen, de flüchten mussen. Dat maakt wi mit’n Blick för de Tokunft. Dat maakt wi mit unse Kultur.

