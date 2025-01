Die Tüdelband ist ein Hamburger Musikduo, das auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt, denn in unserer Printausgabe gibt es jeden Monat die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, die plattdeutsche Kolumne der Band.

Sport, Sschnack un Kaneel

Dat geiht jo goot los. Mit dat niege Johr begünnt ok de Tiet, wo vele Lüüd versöken, jüm ehr gode Afsichten ümtosetten. Mehr Geld sporen, weniger Snellkost eten, mehr Sport drieven, weniger Stress un Överlast hebben, mehr Tiet mit de Familie un Fründ:schen verbringen, weniger Müll produzeren, mehr för de Ümwelt maken, weniger Alkohol drinken, mehr Böker lesen… De List is lang un klingen deit se wohrhaftig goot. Worüm is dat denn liekers faken so swoor, ok dorbi to blieven? Ik glööv, dat liggt an den groten Barg an Afsichten. Över so’n Barg kannst du even nich so eenfach röverkieken, kannst dat nich allens översehn. Anners weer dat mit so’n ganz lüttje Hupen, so’n Klacken ut een Saak oder twee. Nu heff ik mien Besluss al faten: In dit Johr warr ik en poor weniger Franzbrötchen eten. Man wenn ik’n hanseaatschen Jieper dorop heff, denn pees ik flink un fix, gau as de Blitz, hen na de Bäckeree. Un dat warr ik ganz seker nich alleen doon, sünnern glieks tosamen mit de hele Bagaasch. Kaff un Koken, Sport, Schnack un Kaneel. Wat bruukt een mehr?

Dat is doch veel.

Alles über die Tüdelband finden Sie hier.