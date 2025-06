Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.

Ehr dat ik an’n Morgen keen Pott Koffie harr, dor bruukst du gor nich eerst versöken, mit mi to schnacken. Dat Mahlen, de Röök un denn de Smack, reinweg een Geneet. Also nich lang schnacken… „Swiegt stille, sabbelt nich“, dat hett sik ok Johann Sebastian Bach dacht, as he so üm 1734 de Musik schreven harr, de later as Kaffeekantate bekannt wörr. De eersten Koffiehüüs sünd in Düütschland na Vörbild ut London boot worrn. Un dorüm hebbt se domals ok hier Coffee seggt. Eerst later kunn sik dat franzöösche Café dörchsetten.

Op Plattdüütsch schnackt wi avers ok hüüt noch vun Koffie. Jo, mit dat Koffein kumm ik so bilütten in’t Sabbeln… Also torüch to Bach sien Kaffeekantate: De Vadder, Herr Schlendrian, will sien Dochter vun ehr exzessiven Koffiekonsum afbringen – mit Drohen un Schimpen. Toletzt versprickt he ehr sogor, dat se heiraden dörv, wenn se man blots dat Koffiedrinken naleet. Dochter Liesgen, plietsche Deern, funn de Idee vun’t Heiraden twoors ganz goot, doch wull se blots een Keerl akzepteren, de ehr ok in de Eh to jede Tiet dat Koffiedrinken tosteiht. Dorop bruuk ehr Vadder sachts een dubbelten Espresso.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier. Live kann man das Duo am 15. Juni ab 15 Uhr beim Harburger Binnenhafenfest sehen!