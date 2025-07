Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.

Kennst du dat Kinnerbook „Oh, wat scheun is Panama“ vun Janosch? Dor maakt sik de lütte Boor torecht, üm mit sien Fründ, de lütte Tiger, tosamen na Panama to reisen. Wenn ik an disse Geschicht dink, denn krieg ik ok Lust op so’n Aventüer. De lütte Tiger un de lütte Boor leevt al lang tosamen in’n lütt Huus an’t Water. Se wüllt mitnanner na dat Land ut ehr Drööm gahn. Also eerstmal op’n Weg maken, dat heff ik mi nu vörnahmen. Un na en lütte Recherch’ bün ik op den Oostseeküstenradweg stött.

De föhrt vun Flensborg ganz bit hen na Usedom. Över dusend Kilometer. Un nu warrt mi bi’n Gedank an över dusend Kilome-ter op’t Fohrrad doch’n beten anners, segg ik mal so. Ik besinn mi rasch op den schöönsten Schnack ut dat Kinnerbook: „Wenn du een Fründ:sche hest, denn bruukst du vör nix bang sien.“

To’n Glück mutt een jo ok nich den ganzen Oostseeküstenradweg op een Slag wuppen. Denn kann dat also losgahn op’n Törn. Villicht vun Flensborg na Kiel oder blots an de Slie henlang oder een Dag so ganz kommodig in de Bucht vun Eckernföör. So oder so, dat gifft veel to sehn un to beleven rundümto. Dat langt för een Utfloog un ok för een Reis. Achteran geiht dat wedder na Huus. Dor warrt di kloor, dat du al de ganze Tiet in’t Droomland leevt hest un dat du dat blots noch nich wusst. Oh, wat scheun …

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.