Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.

Kennt ji al dat niege Leed, niege Leed, niege Leed,

wat de ganze Haven weet, vun uns Kaptein sien Floh?

Sing man to, sing man to, vun uns Kaptein sien Floh, jo, jo.

Sing man to, sing man to, vun uns Kaptein sien Floh!

Is dat Loggbook vull vun Smeer, vull vun Smeer, vull vun Smeer,

weer dat grootmödig Pläseer vun uns Kaptein sien Floh.

Mutt de Schipper sik verhalen, sik verhalen, sik verhalen,

dörvt de Maaten dat betahlen bi uns Kaptein sien Floh.

Kümmt de Zirkus in de Stadt, in de Stadt, in de Stadt,

warrt ok de Familje satt vun uns Kaptein sien Floh.

Geiht intwei de Kohverstand, Kohverstand, Kohverstand,

denn haal di fix Tüdelband vun uns Kaptein sien Floh.

Ehr dat wedder Land in Sicht, Land in Sicht, Land in Sicht

kriggt een eerstmal Ünnerricht vun uns Kaptein sien Floh.

Du schasst leven in den Dag, in den Dag, in den Dag,

sünst gifft dat’n Suupgelag vun uns Kaptein sien Floh.

Wenn de Köter rascher bellt, rascher bellt, rascher bellt,

hest du noch nich noog vertellt vun uns Kaptein sien Floh.

Geiht dat los op Kaperfohrt, Kaperfohrt, Kaperfohrt,

is dat wiss de leefste Sport vun uns Kaptein sien Floh.

Vun den Kopp bit to dat Reev, to dat Reev, to dat Reev

gifft dat Teken vun de Leev vun uns Kaptein sien Floh.

Dreiht de Kompass sik in’n Krink, sik in’n Krink, sik in’n Krink,

kümmt de niege Kurs ganz flink vun uns Kaptein sien Floh.

Is dat Schipp an’t Ünnergahn, Ünnergahn, Ünnergahn,

rennt de Rotten över’n Kahn vun uns Kaptein sien Floh.

