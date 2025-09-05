Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.

Minsch un Maschien. Ik glööv, een kann dor ahn Twiefel vun en Langtiet-Verbinnen schnacken. In’t ole Grekenland, dor hebbt se de Maschien stüttig an’t Theater bruukt. Sotoseggen as’n Kraan för dat Opdükern vun en Gottheit. Wenn dat in de Tragödie en Konflikt geven dee, un de Minschen weren nich in de Laag, dat Problem to lösen, denn steeg unversehns de Deus ex Machina op: de Gott ut de Maschien. Later, mit de Industrialiseren, keem de Maschien fix rin in’n Arbeitsalldag vun vele Lüüd: hett Arbeitsstellen nahmen, hett Arbeitsstellen schapen. De Fraag domals: Wat is de Arbeitskraft vun en Minsch weert?

Hüüt is de Verbinnen vun Minsch un Maschien inniger worrn. De Digitaliseren löppt, niege Technologien traineert dat Deep Learning un Smartphones hebbt seker as man wat en Platz an uns Lief – in de Tasch, in de Büx, in uns Bett. Wenn wi nich mehr wiederweten un nich in de Laag sünd, dat Problem to lösen, denn gifft dat jo ChatGPT, uns Deus ex Machina. De Fraag hüüt: Wokeen hett an’t Enn de Kontroll un wat maakt uns egentlich minschlich?

