Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Mag angahn, dat dat nu langsam knapp warrt mit de Energie. Ik heff dat ok jümmers mal wedder un dor hölpt faken en Middagslaap. Weer för de Weertschap doch egentlich ok ganz goot. Mal ophollen, nich op Anslag dörchackern, beten Energie sporen un villicht sogor op niege Ideen kamen. Wokeen harr egentlich de Idee, na dat Klopapeer nu noch Mehl un Sünnenblomenööl to hamstern? Jichtenswo mutt de Kram ja afbleven sien. So as de Platten vun Modern Talking. De mutt ok jichtenseen köfft hebben. Överall steiht de Cheri Cheri Lady achtern in’t Schapp, man keeneen will dat togeven. Is allens nich so eenfach.

Wenn ik enen Wunsch harr, denn schull all dat Mehl nich slecht un dat Ööl nich galsterig warrn. För Nudels bruukst blots Mehl, Hartwetengrieß, Water, Solt un Ööl. Wenn du dat sülvst kneden deist, duert dat woll’n beten länger. Mutt ja ok nich allens jümmer höger, sneller un wieder gahn. Gifft Lüüd, de meent, dat de Tiet vun’t Postwassdom anbreken deit. Villicht maakt wi mal Foffteihn un fraagt uns, wat wi würklich bruken doot. Uns geiht’t doch ganz goot.

