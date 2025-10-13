Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.
MINSCH UN NATUR
Wat blöht de Wisch in Farven,
de nüms ümfaten kann.
Dat Loof vun Böken, Barken
suust dal op disset Land.
En stüttige Bewegen,
en Wannel un Vergahn,
jüst so is disset Leven.
Nix warrt alltiet bestahn.
Ehr dat se wedder opblöht,
de Planten un de Bööm,
warrt allens still un ööd.
Man deep ünner de Deek
vun Bodden, Eer un Snee
liggt niege Saatkoorns week.
