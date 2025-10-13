Trends

13. Oktober 2025
Magazin-Tipp

Die Tüdelband klönschnackt

Die monatliche Kolumne auf platt: Die Tüdelband schreibt über aktuelle Themen, Hamburg und die Welt. Diesmal geht es um Mensch und Natur.

Das Duo "Die Tüdelband" ist bekannt für Ihren Platt-Pop. Jeden Monat erscheint hier ihre Kolumne. // Foto: Carla Hieber

Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.

MINSCH UN NATUR

Wat blöht de Wisch in Farven,
de nüms ümfaten kann.
Dat Loof vun Böken, Barken
suust dal op disset Land.

En stüttige Bewegen,
en Wannel un Vergahn,
jüst so is disset Leven.
Nix warrt alltiet bestahn.

Ehr dat se wedder opblöht,
de Planten un de Bööm,
warrt allens still un ööd.

Man deep ünner de Deek
vun Bodden, Eer un Snee
liggt niege Saatkoorns week.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.

