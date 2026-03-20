Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf Plattdeutsch.
GOODY GOODY
Teemlich liesen warrt diskereert över dat Mitmaken bi de Football-WM, de in düt Johr in de USA, Kanada un Mexiko stattfinnen schall. Dat Vörgehen vun de Trump-Administratschoon gegen de Innwannerten, de Angreep op demokraatsche Strukturen un de Intransparenz üm den överbasigen Sexhannel- un Missbruukschandal schreet dorgegen to’n Himmel.
1936 hebbt de Olympschen Spelen in Berlin stattfunnen. Tovör harrn sünnerlich de USA Bedenken vunwegen de Missachten vun Minschenrechten in’t Düütsche Riek. Se överleggen, de Veranstalten demonstrativ to boykotteren. Dat hebbt se denn aver doch nich maakt un Hitler kreeg de Gelegenheit, en grote Schauspeel för de Weltapentlichkeit to inszeneren. Sogor diverse Jazz-Orchester treden op. Dor hett sik woll ok de Swing-Jöögd in Hamborg orntlich freit. Mit lange Hoor, wiede Büxen un Regenschirms weren se an’t Danzen un föhlen sik dorbi free. Nau dat hebbt de Natschonalsotschalisten as’n Bedrohen vun de regelte Ornen ansehn. Blots een Johr na de Spelen hebbt se Swing-Danz Verbotten anornt. 1940 geev dat’n grote Razzia bi’n Veranstalten in’t Hamborger Curio-Huus un later de Fastnahm vun över 300 mehrst Minnerjöhrige ut de Swing-Jöögd. Vele sünd denn in Konzentratschoonslagers inwiest worrn.
Vun en Boykott sünd wi woll ok hüüt wiet af, man de Rhythmus vun’n Jazz-Standard „Goody Goody“ swingt in mien Ohr, wenn ik an dat WM-Endspeel in New Jersey denken do…
Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.