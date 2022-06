Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Kannst du nich slapen? Fröher heff ik jümmers Schaap tellt oder Steerns. Wenn dat nich hölpen dee, denn heff ik Luftballons tellt. De heten bi uns Buffballon, wieldat ik Luft noch nich seggen kunn. Kinner bringt Saken op’n Punkt: „Corona is doof. Krieg is doof.“ Veel mehr weet se dorvun ok nich. Man wokeen versteiht schon wat vun’n Virus un Krieg? As wussen Lüüd sünd wi sotschal un emotschonal belastet, föhlt uns faken utpowert. Wat schasst’ ok maken, wenn Narichten un Opgaven blots so op di inprasselt?

Nülich weer ik op’n Kunzert. En Fiedel begunn, ganz alleen. Sacht sacken mien Schullern na ünnen. Allens, wat swoor is, full vun mi af. Ok wenn een trurig is, hölpt Musik. Nau so as Geschichten vertellen, malen oder wat lesen. Wi Grote schullen en Ümfeld schapen, wat goot is för Kinner. Denn köönt wi Regenwörm beluern, bi Tante Meier nich in’t Klo fallen, de Ünnerscheden twischen Triceratops un Brachiosaurus leren un för Mudders in’n Goorn en poor Blomen plücken. Wenn büst du toletzt en Dinosaurier ween? Un wenn hest du toletzt en Fiedel toluustert?

