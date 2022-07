Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Pack man fix dien Koffer. De Sommer is dor. Wi gaht op grote Reis. – Jo, stimmt. Dat is bannig hitt worrn un de Ferien staht ok vör de Döör. Man wo wullt wi denn egentlich henfohren? – Och, dat weet ik noch nich. – Un segg, wo schall ik denn bidde weten, wat ik inpacken schull? – Hest du dien Handy dorbi? – Klor. – Meenst nich, wi verbummelt egentlich veel to veel Tiet an disse Bimmelbüxen? – Ach wat. – Doch, dat glööv man. Du büst doch blots bang dorför, jichtenswat to verpassen. Ahn Klönkasten geiht bi di doch reinweg gornix mehr. – Ik dacht, wi wullt op grote Reis fohren. Dat mag woll angahn, dat wi en Navigatschoon bruken doot… – Ik heff’n Vörslag: Wi gaht hüüt eerstmal tosamen rut in’n Park, ahn dat Handy. Dor köönt wi wat spelen un uns för’n Klönschnack ünner’n groten Boom in’n Schadden setten. Achteran gaht wi schöön wat eten un denn köönt wi noch’n lüttje Runn spazeren gahn. Dat warrt uns grote Aventüer vundaag. Torüch to de Wutteln: Dat Telefon is konstruert worrn to’n Telefoneren. Un de Ferien, de bruukt wi to’n Utspannen un Afschalten.

