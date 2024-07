Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Wat för’n Thema döggt för en Klönschnack beter as dat Wedder? Ganz egal, wat dat hitt, natt, püüsterig oder köhl is, dat Wedder is jümmers en gode Inhoolt för’n Gesprääk. Dor kannst du eenfach mit anfangen un anner Lüüd ok nich so snell op de Fööt pedden.

Konflikten gifft dat bi’n Schnack över dat Wedder wiss lang nich so oft as bi’n Schnack över de Politik.

Avers dat gifft liekwoll sogor bi’t Wedder en goot bekannte Missverstahn un dat is dat Spreekwoort „Wenn du nicht aufisst, gibt es morgen schlechtes Wetter.“ Denn disse Schnack weer an un för sik op Plattdüütsch. Un dor heet dat: „Eet dien Töller leddig, sünst gifft dat morgen den Schiet wedder.“ Sonst gibt es die Reste also morgen wieder. Dat maakt ok glieks veel mehr Sinn. Anners mutten jo all Fachlüüd för Weddervörutsagen weten, wat ik nu graad’n lütte oder’n grote Smacht harr …