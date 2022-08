Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Ik heff graad orntlich Smacht op’n groten Pott Kaffe un kiek hooch op de Klock an’n Elvtunnel: Twintig na dree. Noch fief Minuten bit dat de Fähr kamen deit. Schapp ik dat nu noch na’n Kiosk hen? Nütt ja allens nix. Ik loop los. Kraam mit mien Fingers in de Büxentasch na Lüttgeld. Bün ok meist direktemang an de Reeg. Vör mi steiht blots een Keerl. He kriggt’n Buddel Beer. Na denn. Ik tööv op mien Kaffe un kann de Fähr al fastmaken sehn.

Nu man fix rünner an de Landungsbrüch dree. Dor scheppert de Plank al op’n Steg.

Baven an Deck stell ik den Pott Kaffe op’n Disch un frei mi op mien lütte Krüüzfohrt mit de Linie tweeunsösstig. De Elv rünner, an’n Fischmarkt vörbi na’n Elvstrand hen. Nülich heff ik leest, se hebbt jüst dree niege Fähren bestellt. De schüllt mit Batterie lopen. Dat is doch mal wat. Ik kiek mi de Schepen an, de an uns vörbitrecken doot. Denn seggt’n Deern: Disset Schipp süht gor nich so ut as’n Plättiesen! Ik smuuster en beten. Kunn ik nämlich ok noch nie nich verstahn, dissen Vergliek. Un för’n Plättiesen, dor weer ik nich so lopen…

Alles über die Tüdelband finden Sie hier.