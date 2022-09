Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Mit mien Fohrrad maak ik mi hüüt op’n Weg na Westen hen. Ik peer düchtig in de Pedalen un fohr de Elbchaussee henlang. Gor nich wiet weg vun de Straat gifft dat’n Boom, de heel besünners is. Een Bark wasst dor ut een Eek rut. Ik nehm mi de Tiet un kiek mi dat nau an. In’n Jenischpark staht so vele grote Bööm. De sünd bit to veerhunnert Johr oolt. De Bläder wankt hen un her un ik krieg Lust, barfoot dör de Gräser un över de Wischen to lopen. Eerst geiht’t daal, denn wedder rop.

Ik dreih mi üm un kann bit to de Elv kieken. Männicheen Boom steiht dor as en grote Skulptur, dat Holt is al doot. Nu is dat Levensruum för Fleddermüüs, Insekten un Poggenstöhl.

De Sünnschien stippt all Bläder un ok dat Water vun de Flottbek in warme Farven. Dor fallt mi op, dat dat jo Plattdüütsch is.

En Beek is en Bach un wenn wat flott is, denn is dat leicht fließend.

So langsam warrt dat en beten köhlig. Denn geiht’t woll bald los, de Swolken un anner Togvagels fleegt na Süden hen. Ik frei mi al op’t neegste Johr, wenn se wedder torüchkaamt.

In Hamborg seggt man „Tschüss“.

Alles über die Tüdelband finden Sie hier.