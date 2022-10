Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Dor sünd Distanzen twischen uns. De Bahnstiegen weren vull. Man ok de Tickets för negen Euro sünd nu passé.

De Weertschop is in de Kries. De Aktienkursen fallt in’n Keller. Man de Noot in uns Sellschop, de is grötter. Denn dor sünd Distanzen twischen uns. Un ik meen nich de twee Meter Afstand in’n Supermarkt vunwegen de Pandemie. Wi lacht nich mehr so veel, de Sorgen wasst. Un so langsam kriggt een so’n Geföhl dorför, dat dat allens so nich wieder gahn kann. Dat de Ressourcen nich endlos sünd. Dat wi ümdenken un niege Weeg finnen mööt. Dat wi hier un dor ok sporen oder mit kloren Kopp vun wat torüchstahn mööt. Wi sünd mööd dorvun.

Man dat nützt ja allens nix. Wi mööt uns överleggen, wo wi dat kloorkriegen köönt, dat dat Mitnanner nich nau so fix passé is as de Tickets för negen Euro. Villicht schull ik mal mit mien Naverslüüd klönen. Ik weet gornich, wo se sik graad mit befaten doot. De Harvststöörm feegt de olen Bläder un Twiegen dör de Straten. Un wenn de Wind so weiht, dat ik knapp noch stahn kann, packst du miene söven Sorgen in.

Moin, Hamborg!

Alles über die Tüdelband finden Sie hier.