Kunst am heiligen Rasen – Produktionsleiter am Millerntor

Farbeimer, Pinsel, Rollen, Spraydosen stehen auf dem Gang. Da, wo sonst die Fans des FC St. Pauli entlangströmen, stehen jetzt Künstlerinnen und Künstler, die die Wände des Stadions in echte Kunstwerke verwandeln. Mittendrin Tanju Börü, mit Funkgerät und immer in Bewegung. Die falsche Farbe wurde geliefert? Eine Dose zu wenig? Er ist der Ansprechpartner bei allen größeren und kleineren Problemen.

Produktionsleiter beim Jubiläum

Der 55-Jährige ist der Produktionsleiter der Millerntor Gallery. Das 10-jährige Jubiläum des Festivals ist seine erste Veranstaltung im Millerntorstadion, davor hat er zehn Jahre lang das Reeperbahnfestival mitgeplant. „Die haben hier eine neue Leitung gesucht und alles hat gepasst und seit Januar bin ich jetzt hier“, erzählt er.

Ich bin Produktionsleiter – ich organisiere die Veranstaltung und versuche, möglichst viele Ideen zu realisieren. Ich kümmere mich um alle Anträge, die gestellt werden müssen, um die Planung im Vorfeld. Und um die Entscheidungen vor Ort beim Aufbau sowie auch während der Veranstaltung. Ich bin der Ansprechpartner bei Problemen und finde die Lösungen.

Er ist der Lösungsfinder, egal, in welchem Stadium die Veranstaltung sich be­findet. „Anfangs geht es darum, welche Ideen umsetzbar sind und wie wir die nicht umsetzbaren doch realisieren können“, sagt Tanju Börü. „Und dann um ganz praktische Entscheidungen: Welche Anträge müssen wir stellen? Haben wir das Budget, um neue Technik oder nochmal neue Farben zu bestellen? Passt das zeitlich noch?“

Das macht er natürlich nicht alles alleine, das Team besteht aus drei Leuten – während der Veranstaltung kommen gut 250 Helferinnen und Helfer dazu. „Während der Veranstaltung beantwortet man viele Fragen. Und läuft sehr viele Kilometer“, sagt er lachend.

Nach dem Event ist vor dem Event

Das Jubiläum der Millerntor Gallery war ein voller Erfolg – Füße hochlegen ist aber nicht. „Wir sammeln schon Ideen für nächstes Jahr und sind bereits in der kreativen Produktion – gut 14 Monate im Voraus geht es immer los“, so Börü.

Seinen ungewöhnlichen Arbeitsplatz schätzt er ebenso wie die Abwechslung und die Menschen um ihn herum: „Die Arbeit mit kreativen Menschen macht einfach Spaß. Aber oft brauchen Artists eine bestimmte Art an Management, um ihre Kreativität auch ausleben zu können – und da helfe ich gerne“, sagt der Produktionsleiter.

Aber was er an seiner Arbeit am meisten mag, ist klar: „Ich habe jeden Tag mit Kunst und Musik zu tun – das liebe ich und ein Leben ohne könnte ich mir einfach nicht vorstellen.“