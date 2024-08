Neue Pläne für Sagebiels Fährhaus

Der Anblick schmerzt Nachbarn und Gäste gleichermaßen: Seit fünf Jahren steht das ehemalige Restaurant Sagebiels Fährhaus an der Blankeneser Hauptstraße 107 nun schon leer. Und verkommt immer mehr. Eigentümer ist seit 2019 Star-Architekt Hadi Teherani. Trotz Auflagen der Familie Sagebiel, dass an diesem Ort immer eine Gastronomie und dabei der Name Sagebiel benutzt werden muss, kaufte er das Fachwerkhaus mit bester Aussicht auf die Elbe. Nun steht fest. „Das Mauerwerk hat sich stark gesenkt. Das Bauwerk kann nicht erhalten werden, wir werden aber alles wieder aufbauen, wie es einmal war – auch die Fachwerkfassade“, so Teherani zu MOPO.

Milieuschutz besteht trotzdem

Denkmalschutz besteht nicht, aber natürlich Milieuschutz. Das Bezirksamt Altona gab grünes Licht für den Bau dreier Wohnungen im Dachgeschoss des geplanten Neubaus. Allerdings wird mit dem Baubeginn erst 2026/2027 gerechnet.