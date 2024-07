Produktentwicklerin – Unser Arbeitsplatz des Monats

Bericht: Anna-Lena Walter – „Täglich begegne ich im Supermarkt Lebensmitteln, an deren Herstellung unser Kühne-Team beteiligt war, wie zum Beispiel vielen Senfsorten, Salatdressings, Sauerkraut und mehr. Tausende Senfgläser und Essigflaschen werden in unseren Werken pro Stunde abgefüllt. Bevor das Produkt in den Handel kommt, muss es kreiert werden. Da kommt unsere Kreativität, Sensorik und technische Umsetzung zum Tragen. Denn neben klassischen Labortätigkeiten spielen unsere Sinne die größte Rolle bei der Entwicklung,“ so Produktentwicklerin Paulina Peters.

Paulina Peters: „Es ist ein tolles Gefühl, die Produkte, die ich entwickelt habe, im Supermarkt zu sehen.“

Rote Chili, gelber Curry und schwarzer Pfeffer sind nur einige Gewürze mit denen die Lebensmitteltechnologin Paulina Peters und Praktikantin Josefine Huynh regelmäßig experimentieren. Die Produktentwicklerinnen arbeiten im Technikum der Carl Kühne KG in Ottensen. Sie gehören zum Team „Essig und Senf“. In ihrer ‚Küche‘ kreieren sie neue Senfsorten, Dressings und Essige.

Neue Ideen müssen erst einmal im Versuch bestehen

Peters erklärt: „An der Entwicklung neuer Lebensmittel fasziniert mich, wie aus einer Geschmacksidee ein reelles Produkt entsteht. Dabei inspirieren uns eigene Erfahrungen zum Beispiel auf Reisen, in Restaurants oder bei Kochabenden mit Freunden.“ Unter Einsatz ihrer Kreativität entstehen neue Ideen, die im Versuch bestehen müssen. Physikalische Parameter wie Salz-, Säure- und Zuckergehalt werden im Labor geprüft. „Alle Zutaten und Gewürze müssen wir auf Basis unserer Expertise und Erfahrung einbringen.“

Von der Idee bis zum fertigen Supermarktprodukt

Dabei kommt Peters ihre große Leidenschaft, die Sensorik, besonders zu Gute. „Unsere Sinne – speziell der Geschmacks- und Geruchsinn – werden regelmäßig geschult und getestet, damit wir beste Ergebnisse erzielen.“ Peters weiß: „Jeder Mensch empfindet die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter und umami anders. Das Team kommt deswegen zu Tastings zusammen und prüft Geschmack und Aussehen, um ein harmonisches Produkt zu kreieren.“ Von der Idee bis zum fertigen Supermarktprodukt kann es ein Jahr dauern. „Wir stellen zunächst kleine Proben her. Nach zig Schleifen geht es zum Testlauf ins Werk. Danach folgt der Härtetest auf dem Markt.“ Paulina Peters schwärmt: „Der Weg von der Analyse bis zum Endprodukt begeistert mich immer wieder.“