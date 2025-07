Tims Thesen: Doge für Deutschland?

Tims Thesen im Juli 2025:

Vor einigen Monaten habe ich an dieser Stelle über Milliardäre geschrieben und die These aufgestellt, dass die Herren sich dank Hybris selbst ins Aus schießen werden. Bei Elon Musk und seinem Department of Government Efficiency (Doge) ist es mittlerweile so weit. Das Geschäft mit Tesla ruiniert, das halbe Land sauer und verwirrt, die Ausbeute mager.

Wie in der damaligen These ausgeführt: Es gibt viele Anzeichen dafür, dass Menschen wie Musk nicht aufgrund von Kompetenz an ihrem Platz sind, sondern durch eine Mischung aus Elitenförderung, Glück und Chuzpe. Es ist daher anzunehmen, dass Musk wirklich geglaubt hatte, man könnte die Bürokratie eines der komplexesten Länder des Planeten entschlacken wie einen zu sehr in die Breite gegangenen Baumarkt.

Bürokratie ab absurdum

Gerade die Deutschen sollten nun aber nicht in Häme verfallen. Denn die Idee an sich war gut! Bürokratische Monster werden sich nicht von außen reformieren, weil es ihren Interessen widerspricht. Man schafft sich gemeinhin nicht selbst ab, auch wenn die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns preisverdächtig ist. Ich könnte jetzt ohne Beispiel fortfahren, aber es ist einfach zu schön, also hier: Stellen Sie sich einen Soldaten der Bundeswehr in seinem Büro vor. Mit dem Büro stimmt irgendwas nicht, er soll drei Räume weiterziehen. Er könnte sich jetzt Computer, Bildschirm und Kaffeetasse nehmen und rübergehen. Das aber widerspricht den Dienstvorschriften. Der Soldat wählt die Nummer einer Fremdfirma. Die schickt einen Fachmann in die Kaserne, der nach stundenlanger Autofahrt Laptop und Monitor in den anderen Raum stellt. Die Tasse darf der Soldat selbst tragen. Keiner der Beteiligten hat ein Interesse daran, diesen Irrsinn zu stoppen. Der Soldat will nicht in die Schusslinie („… einen Scheiß werde ich tun!“). Sein Leutnant will keinen Ärger mit dem Major; der Major keinen Ärger mit dem General, der General will keinen Ärger mit dem Minister. Und der Zivilist schreibt eine schöne Rechnung, auf die er nicht verzichten will.

Aus Beispielen wie diesem wird ersichtlich, dass Deutschland dringend ein Doge bräuchte. Angenommen nun Friedrich Merz veranlasst genau das … Natürlich mit deutscher Seriosität und Gründlichkeit! Keine Ketamin-schniefenden Milliardäre, sondern Fachleute, Wissenschaftler, streng nach Diplom und Quote: Regierungseffizienzsteigerungsdepartment (ReEfDe).

Was würde geschehen?

These hierzu: Das ReEfDe würde exakt so scheitern wie Musk. Optisch nicht ganz so schillernd, also ohne Kettensäge, aber auch eine Expertenkommission hätte nicht den Hauch einer Chance gegen die Komplexität eines über Jahrzehnte gewachsenen Systems, das von jenen erhalten wird, denen es nützt.

Also nochmal: Lachen erlaubt, aber Häme ist hier wirklich fehl am Platz.

