Tims Thesen: Kriminelle Klimakleber?

Tims Thesen im August 2023: Wussten Sie, dass es in Deutschland nicht strafbar ist aus dem Gefängnis auszubrechen? Laut Grundgesetz ist das Streben nach Freiheit untrennbar mit der Menschenwürde verknüpft und Letztere genießt Schutz.

Mit dieser Information im Kopf habe ich einige Reportagen zur „Letzten Generation“ gesehen und natürlich die aktuelle Berichterstattung verfolgt. Während der Knacki für den Ausbruch straffrei ausgeht, ist das bei den Mitgliedern der letzten Generation bekanntlich anders: Neuerdings setzt es nach Aktionen empfindliche Strafen bis hin zu Gefängnis.

Ich persönlich finde diese Kriminalisierung bemerkenswert, denn wir erleben in diesem Sommer (und auch schon zuvor), dass die Annahmen und Thesen der „Letzten Generation“ zutreffen. Der Ozean vor Florida hat derzeit 36 Grad, Spanien kämpft mit 44 Grad. Globale Messungen von Klimainstituten ergeben gerade vielfach, dass die Annahmen der Vergangenheit zu optimistisch waren. Die 1,5 Grad Erwärmung, mit der wir noch einigermaßen klarkämen, werden wohl nicht erst in mehreren Jahrzehnten erreicht sein, sondern wahrscheinlich schon 2030. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2021 konstatiert, dass die Bestrebungen der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz praktisch illegal sind. Der Richter eines Berliner Amtsgerichts äußerte sich im Frühjahr in einem Prozess gegen eine Aktivistin (Carla Hinrichs) wie folgt: Die Menschen werden aussterben, weil der Klimawandel aufgrund ihrer Dummheit eben fortschreiten werde. Das sei nicht zu ändern.

Fluchtinstinkt oder Diskussion?

So häufen sich Beobachtungen, die alle nahelegen, dass die Position der „Letzten Generation“ berechtigt ist und vernünftig. Unvernünftig erscheint vielen jedoch der mangelnde Populismus der Bewegung. Sie agiert gegen die Mehrheit, die sie doch erreichen will. Warum? Die böswilligen Annahmen hierzu sind Dummheit, Weltfremdheit, Profilneurosen. Meine These: Die Triebkraft der „Letzten Generation“ ist ein Flucht­instinkt.

Ein Gefängnis mit 100 Insassen fängt an zu brennen. Schnell wird deutlich, dass ein Überleben langfristig unmöglich ist. Die Tür muss mit vereinten Kräften aufgebrochen werden. Eine Mehrheit der 100 Insassen reagiert auf die schlechte Nachricht jedoch wie eine Kita-Gruppe, die ihre Spielzeugeisenbahn nicht im Stich lassen will. Das ist Gruppe A. Die weitsichtigeren Häftlinge, Gruppe B, fangen an zu diskutieren. Als aber klar wird, dass Gruppe A an der Spielzeugeisenbahn festhalten will, auch wenn es sie das Leben kostet, gerät Gruppe B in Panik.

Das ist exakt das derzeitige Szenario. Einen Staat nun, der Willens und in der Lage ist, Triebe wie Panik und Fluchtinstinkt mit Repressionen zu ersticken, kann ich mir nur schwer vorstellen. Wäre dieser Staat konsequent, müsste das Grundgesetz in weiten Teilen abgeschafft werden. Ich fürchte, das wäre ein größeres Problem als der verpasste Flug nach Malle.

