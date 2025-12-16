Torten, Törtchen und Tartelettes

Seit Ende Mai ist Blankenese ein Stück süßer geworden: Gegenüber der Fleischerei Meinert und neben Breckwoldt‘s Fischgeschäft kreiert Amelie von Maubeuge himmlische Designtorten, Törtchen und Tartelettes. „Das kulinarische Bermuda-Dreieck“ nennt sie den Standort lachend. Der war ein echter Glücksfall für die Schenefelderin. „Im Hamburger Westen gab es nichts vergleichbares, keine modernen Torten und Törtchen“, sagt sie.

Ihre Konditorei wurde vom ersten Tag an gut angenommen: „Die Nachfrage ist super hoch, ich bin jede Woche ausgebucht“, sagt Amelie von Maubeuge zufrieden. „Das zeigt mir, dass mein Lebenstraum akzeptiert und wertgeschätzt wird.“

„Ich bin Konditorin – ich kreiere exklusive Designtorten. Meist für besondere Momente wie Hochzeiten, Kindergeburtstage und andere Feiern. Hinter den Torten stehen emotionale Geschichten und ich darf diese kennenlernen und sogar ein Teil davon werden. Viele Kundinnen und Kunden kommen schon mit bestimmten Vorstellungen, Wünschen oder Ideen zu mir. Aber bei der Umsetzung habe ich oft freie Hand und kann meine Kreativität ausleben. In jeder Kreation steckt ein Teil meiner Seele.“

Sie kam als Quereinsteigerin in die Konditorei, auch wenn sie schon als Kind und Jugendliche gerne gebacken hat: „Damals eher chaotisch, mittlerweile bin ich eine richtige Perfektionistin“, so Maubeuge. Sie begann ein Biologie-Studium, unterbrach dieses aber krankheitsbedingt. „Da musste ich mich erst mal neu selbst finden, habe ein Praktikum in einer Konditorei gemacht und war sofort Feuer und Flamme“, erzählt sie.

Von der Quereinsteigerin zur Meisterin der modernen Torten

Kurzerhand begann sie eine Ausbildung zur Konditorin, schloss diese als Jahrgangsbeste ab und machte ihren Meister. Inspiration holte sie sich in Masterclasses bei Spitzen-Patissiers und bei der Arbeit im Drei-Sterne-Restaurant. „Das hat mir noch mal einen ganz neuen Blick eröffnet, auf neue Techniken und dass es keine Grenzen gibt“, schwärmt sie.

Das neue Wissen und ihre Liebe zum Detail fließen in ihre tägliche Arbeit ein. Auch wenn die Konditorei nur am Samstag für den Außer-Haus-Verkauf von Törtchen und Tartelettes öffnet, steht sie jeden Tag an den Küchengeräten. Zwei bis vier Stunden ist sie mit einer einfachen Torte beschäftigt, mit einer Hochzeitstorte meist mindestens acht. Fünf Stockwerke auf 85 Zentimetern war die bisher größte und aufwendigste Kreation.

Es geht natürlich auch kleiner, Cupcakes und Macarons gehören ebenso zu ihrem Repertoire. Wer auf der Suche nach Marzipanrosen und Fondant-Figuren ist, wird hier nicht fündig. Amelie von Maubeuge arbeitet meist mit Buttercreme, das Rezept hat sie über die Jahre perfektioniert. Zu süß darf es auch nicht sein, man soll die Zutaten herausschmecken. Bei denen richtet sie sich nach der Saison. Erdbeeren gab es im Sommer, jetzt finden eher Blaubeeren den Weg in den Teig und ein Weihnachts-Special ist im Dezember auch geplant!