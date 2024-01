Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

Alleen dat bunte Drieven un de persönliche Kuntakt twischen Kooplüüd un Kundschop, dat maakt den Besöök op’n Wekenmarkt ut. De Naverschop versorgt sik mit frische Produkten ut dat Ümland. Dor warrt nich blots fix inköfft. För’n Klönschnack blifft ok jümmers Tiet. Een kennt sik hier un de Wiesers vun de Klock dreiht sik langsamer, so schient dat. Op den plaasterten Grund drepen ünnerscheedliche Welten tosamen. Töörksche un araabsche Stänn kannst du middenmang twischen de Wagens vun ole Hamborger Buernfamilien finnen. All hebbt se rode un witte Striepens an de Achterwänn.

De beschirmt, solang ik denken kann, de ganze Bagaasch vör Wind un Wedder. So’n Geföhl vun Fröher kümmt op. Gele Kisten vull Grööntüüch, gröne Kisten vull Aavt, Holtkisten vull Appels, Ammers mit Schnittblomen in all Grötten. Echt’n Geschenk. Man wat de Drift op’n Markt to gahn männichmal wat lütter maken deit, is de Ümstand, dat een för dat Geföhl vun Fröher in’n Groten un Ganzen ok bannig fröh opstahn mutt. Blots op de Reeperbahn kannst du de Tiet verbummeln. Denn dor gifft dat an’n Middeweken den Nachtmarkt. Un de geiht bit Klock teihn – an’n Avend.

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.