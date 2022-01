Alter Führerschein? Umtauschfrist endet

Rund 43 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer sind betroffen: Bis 2033 muss jeder Führerschein, der vor 2013 ausgestellt wurde, umgetauscht werden. Die erste Frist endet bereits am 19. Januar.

Einheitlich & fälschungssicher

Manch einer hängt vielleicht an seinem rosa Papier-Führerschein oder würde gerne den mit unbefristeter Gültigkeit behalten. Aber damit ist spätestens 2033 in Deutschland und allen anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Schluss. Denn nach aktuellen EU-Richtlinien sollen die Dokumente einheitlich und fälschungssicher werden. Zudem speichert eine Datenbank alle Fahrlizenzen, um Missbrauch zu verhindern. Der neue Führerschein hat das Format einer EC-Karte und ist 15 Jahre gültig.

Führerschein-Tausch: Erste Frist läuft ab

In Deutschland regelt ein Gesetz, wann welche Fahrlizenz umgetauscht werden muss. Die Fristen hängen vom Geburtsdatum der Inhaberinnen und Inhaber oder dem Ausstellungsdatum des Dokuments ab. Die erste endet bereits am Mittwoch, 19. Januar. Alle, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind und noch den rosa Papier-Führerschein besitzen, müssen ihr Dokument erneuern lassen. Aber lediglich das Dokument – eine neue Fahrprüfung ist nicht erforderlich.

Wo und wie tausche ich den Führerschein um?

Der logische Weg führt zum Landesbetrieb Verkehr. Hier wählen Sie in der Kategorie Führerschein einfach „Tausch deutscher Führerschein in einen befristeten EU-Kartenführerschein“. Dann können Sie einen der verfügbaren Termine auswählen – an einem der fünf Standorte.

Allerdings gibt es hier keine freien Termine zur Zeit. Erst wieder im März. Was viele nicht wissen: Die Fahrlizenz kann auch in den Kundenzentren der Bezirksämter umgetauscht werden. Hier sind je nach Stadtteil sogar noch heute oder am Montag, 17. Januar, Termine frei.

Keine Termine frei – was nun?

Aber auch, wenn kein Termin bis Fristende passt: Keine Panik. Bis Juli droht erstmal keine Strafe, auch wenn die Fahrlizenz nicht mehr gültig ist. Und innerhalb von sechs Monaten sollte der Tausch kein Problem sein. Zum Termin bringen Sie einen gültigen Ausweis, ein biometrisches Passfoto, den alten Führerschein sowie die Terminbestätigung mit. Innerhalb von drei Wochen bekommen Sie die neue Fahrlizenz zugeschickt.

Alle Fristen, Umtauschstellen und weitere Informationen finden Sie online auf der Webseite der Stadt Hamburg.