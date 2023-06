Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei

Knapp vier Monate nach der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien, sind viele Menschen in den betroffenen Regionen weiterhin auf Hilfe angewiesen. Der Lions Club Hamburg Elbufer veranstaltet ein Benefizkonzert, um Hilfsgelder zu sammeln.

Am 9. Juni treten ab 19 Uhr fünf Preisträgerinnen von „Jugend musiziert“ in der Blankeneser Kirche am Markt auf. Die künstlerische Leitung liegt bei Prof. Matthias Weber vom Hamburger Konservatorium. Die fünf Pianistinnen präsentieren unter anderem Stücke von Mozart, Beethoven und Chopin.

Tickets fürs Benefizkonzert noch erhältlich

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Konzertkasse Gerdes, telefonisch unter 44 02 98, im Gemeindehaus der Blankeneser Kirche am Markt sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 17 Euro.

Die Erlöse gehen an den Lions Club Istanbul-Bebek. Dieser organisiert gemeinsam mit anderen Türkischen Lions Clubs Essensausgaben sowie ärztliche und psychiatrische Betreuung im Erdbebengebiet. Auch um die Versorgung mit Wasser, Hygieneartikeln, Decken und weiteren Bedarfsgegenständen kümmern sie sich und sind als Ansprechpartner vor Ort.