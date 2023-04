Benefizkonzert mit Starpianist Joja Wendt

Für einen guten Zweck spielt es sich gleich nochmal besser. Am vergangenen Mittwoch, 26. April, gab Pianist Joja Wendt ein Benefizkonzert. In der ausverkauften Galerie Tom Reichstein Contemporary begeisterte der Hamburger über 200 Gäste. Mit dabei waren unter anderem Ian und Barbara Karan, Pianistin Jasmin Böttger, Ellen Huckfeldt-Weber, Jürgen Abraham, Oliver Offen, Milena und Hermann Ebel und Claudia Gerlach.

Joja Wendt spielt für Hamburger Projekte

Der Erlös des Abends ging an die Sozialinitiative „Kulturbüdel“ und den Verein „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“. Dementsprechend begrüßten die Geschäftsführenden des Kulturbüdels, Kirsten Heitmann und Stefan Eggert, sowie die Vereinsvorsitzende Christine von Seydlitz die Gäste. Beide Organisationen verbindet das Engagement für soziale Projekte, die in Hamburg angesiedelt sind.

Anschließend wurden die Projekte vorgestellt, die die beiden Organisationen aktuell unterstützen. So fließen Gelder in die Kindermedizin am Altonaer Kinderkrankenhaus, in die NGO [why not] und den Verein Paulinchen e.V.

35.000 Euro für den guten Zweck

Eine Stunde lang spielte Joja Wendt. Das Motto des Abends lautete: „Spiel doch mal leiser!“ Der Starpianist präsentierte eine bunte Mischung aus Jazz, Boogie-Woogie und Blues.

Anschließend konnten die Gäste bei einer Auktion den Siebdruck „Glück für Sorgenkinder“ von der jungen Chinesin Chenxi Zhong ersteigern. Für 2.200 Euro fand das Werk ein neues

Zuhause. Somit kommen rund 35.000 Euro an Erlösen aus Eintrittsgeldern, Auktion und

Spenden zu gleichen Teilen der Vereinsarbeit von „Kulturbüdel“ und „Hamburg macht Kinder gesund e.V.“ zu Gute.