Hamburg zeigt Haltung gegen Rassismus

Haltung zeigen – unter dem Motto finden vom 14. bis zum 27. März die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Auch Hamburg beteiligt sich an der Aktionswoche: In Wandsbek findet ein vielfältiges Programm aus Workshops, Vorträgen, Konzerten und Aktionen für Kinder und Jugendliche statt.

Wandsbek gegen Rassismus

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind bundesweite Aktionswochen der Solidarität. Diese gilt den Gegnerinnen und Gegner sowie Opfern von Diskriminierung. Sie finden jährlich rund um den 21. März statt. Denn das ist der „Internationale Tag gegen Rassismus“.

Die Bezirksversammlung Wandsbek möchte zur Stärkung der gemeinsamen Haltung für Respekt, Vielfalt und ein gewaltfreies Miteinander beitragen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

Konzerte, Workshops & Lesungen

Mithilfe von lokalen Trägerinnen und Trägern ist ein buntes Programm entstanden. In Workshops wird diskutiert und trainiert, wie man Diskriminierungen am besten entgegentritt. Wünsche und Erlebnisse können in Form von Graffitis an die Wand gesprüht werden.

Des weiteren gibt es Filmabende, Lesungen und Vorträge, Malaktionen für Kinder und auch verschiedene Konzerte. Die meisten Angebote sind kostenlos, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Webseite.

Viele Angebote online

Zusätzlich zu den Veranstaltungen vor Ort, gibt es zahlreiche Online-Formate. So findet auch die Eröffnungsfeier digital statt: Zur Auftaktveranstaltung am Montag um 11 Uhr laden der Geschäftsführende Vorstand der Stiftung gegen Rassismus, Jürgen Micksch, und die Integrations- und Anti-Rassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), ein.

In diesem Jahr finden laut Micksch mehr Veranstaltungen statt als im Vorjahr – und da waren es bereits 1.600 Veranstaltungen und 1.800 religiöse Feiern. Seit 2006 sei ein steter Anstieg der Veranstaltungszahl zu beobachten, sagte Micksch. Die Entwicklung zeige, „dass wir Rassismus und Gewalt zurückdrängen können“. Jeder Einzelne könne etwas gegen das „Grundübel unserer Zeit“ tun.

Hashtags gegen Rassismus

In diesem Jahr liegt ein Fokus auf dem Sport: Die Eintracht Frankfurt ist Botschafter. Zudem findet am 27. März unter dem Motto #BewegtGegenRassismus ein sportlicher Aktionstag statt.

Auch in den sozialen Medien sind die Aktionswochen vertreten. Unter folgenden Hashtags finden Sie Beiträge zu den Internationalen Wochen gegen Rasismus:

#IWgR

#IWgR22

#Internationale­Wochen­gegen­Rassismus #BewegtGegenRassismus

#HaltungZeigen