Heiligabend bleibt niemand allein

„Niemand sollte Heiligabend alleine verbringen müssen“, sagt Pastor Stefan Thull. Aber nicht jeder hat Menschen, mit denen er gemeinsam Weihnachten feiern kann. Damit in Schenefeld niemand alleine feiern muss, öffnet die Josua-Gemeinde ihre Türen. Am 24. Dezember findet ab 20 Uhr eine Weihnachtsfeier im Gemeindehaus statt.

Gemeinsam Heiligabend feiern

So lautet das Motto der Feier. Kommen darf jeder, der den Abend alleine verbringen würde. Aber auch jeder, der einfach Lust auf die Feier in der Gemeinschaft hat. Bis zu 40 Gäste finden im Gemeindesaal Platz.

In lockerer Atmosphäre wird der Abend weihnachtlich und bunt. Es gibt Geschichten, Lieder und Überraschungen. Der kulinarische Höhepunkt des Abends ist das gemeinsame Pizzabelegen, -backen und -verzehren.

Erstmals in Schenefeld

So eine Aktion gab es in Schenefeld bisher noch nicht. Vergangenes Jahr musste die Premiere auf Grund der Pandemie verschoben werden. Organisator ist Pastor Stefan Thull, der solche Veranstaltungen schon kennt. In den vergangenen Jahren organisierte er bereits ähnliche Aktionen während seiner Gemeindearbeit in Köln und Berlin. „Die Idee dazu kam von einem befreundeten Ehepaar aus Berlin“, erzählt er. „Die Gäste waren eine bunte Mischung aus Menschen der jeweiligen Gemeinde und völlig Fremden aus der Stadt, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu der Veranstaltung kamen.“

Aus organisatorischen Gründen bittet die Gemeinde um Anmeldung bis zum 20. Dezember. Diese ist sowohl per Mail unter stefan.thull@josua-schenefeld.de als auch telefonisch unter 0176 41 29 23 56 möglich.