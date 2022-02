NoA – Sensibilisierung gegen Belästigung

„Hey, hier ist NoA. Eine Person hat sich nicht wohl gefühlt und dir deswegen diese Nummer gegeben.“ Wer diese Nachricht auf seinem Display sieht, soll sein Verhalten überdenken. Denn NoA ist keine echte Person. Es steht für Nummer ohne Anruf und ist ein Projekt der Studentin Jasmin Aboudhaq. Sie möchte damit Menschen in grenzüberschreitenden Situationen helfen.

Was ist NoA und wann hilft es?

Es klingt traurig, aber viele Menschen – besonders Frauen – waren schonmal in einer Situation, in der sie sich so unwohl gefühlt haben, dass sie ihrem Gegenüber nicht einmal ihren Namen nennen wollten. Geschweige denn, ihre Telefonnummer. Natürlich kann man das einfach sagen, wenn man sich traut. Oder jemanden bitten, einem zu helfen. Wenn jemand da ist. Man kann auch eine falsche Nummer rausgeben, aber dann denkt die andere Person vielleicht, es handele sich um ein Versehen.

NoA – „Nummer ohne Anruf –verfolgt das Ziel, den Abbau von Belästigung im Alltag voranzubringen. Dabei sollen einerseits Betroffene in ihrer Selbstbestimmtheit bestärkt werden. Andererseits sollen Personen lernen, nach den Grenzen anderer Menschen zu fragen und diese zu respektieren.

Gemeinsam gegen Belästigung

Aber NoA soll nicht nur den Betroffenen helfen. Das Projekt folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Es soll sensibilisieren und aufklären. Wenn man seinen Namen nicht nennen will, stellt man sich einfach als Noa(h) vor – ein geschlechtsunspezifischer Name. Die dazugehörige Nummer lautet 0157 53 02 49 90.

Anders als bei einer Fake-Nummer bekommt das Gegenüber, sobald er Kontakt aufnehmen will, direktes Feedback, dass er dafür gesorgt hat, dass die andere Person sich unwohl gefühlt hat. NoA möchte Lösungsvorschläge und Reflexionsmöglichkeiten anbieten, um zukünftig einen sensibleren Umgang mit anderen Menschen zu ermöglichen.

Auf der Webseite gibt es nicht nur alle Informationen rund um die Nummer ohne Anruf. Es gibt Handlungsvorschläge für Betroffene beider Seite – egal, ob die Nummer verteilt oder erhalten wurde –, Aufklärungsmaterial zum Thema Belästigung und auch Kontaktstellen für professionelle Hilfe nach einer Belästigung.