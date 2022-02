Patenschaften gesucht: Gottesdienst für Tansania

Die Partnerschaften zwischen Gemeinden in Hamburg und Tansania können schon auf eine lange Tradition zurückblicken. Gegenseitige Besuche, Patenschaften für einzelne Familien und Schulen gehören dazu. Dadurch versucht das Tansania-Team, die Gemeinden zu unterstützen, den Kindern eine schulische Ausbildung zu ermöglichen und das Stromnetz auszubauen.

Gottesdienst für Tansania

Mitte Februar finden in allen Partnergemeinden der Kirchenkreise Lupila und Hamburg West/Südholstein seit Jahren Partnerschaftsgottesdienste statt. Die Idee dabei ist, dass die Gemeinden und Personen in ihrem Glauben und durch die Bibel bei allen Unterschieden gleichberechtigt verbunden sind. Die Anwesenden tauschen Grußworte aus, beten füreinander und denken über denselben Text nach.

Auch die Kirchengemeinde Wedel lädt zu so einem Partnerschaftsgottesdienst ein. Dieser findet am Sonntag, 20. Februar, um 10 Uhr im Gemeindezentrum Holm, Steinberge 18, statt.

Situation und Ziele in Tansania

Seit 2001 besteht das Hilfsprojekt für Aids-Waisen im Kirchenkreis Lupila, in das die Gemeinden aus dem Hamburger Westen sowie Wedel und Holm eingebunden sind. In den Dörfern des Kirchenkreises gibt es über 1.700 Kinder, die ihre Eltern nach HIV-Infektionen verloren haben. Die Großeltern sind zur Zeit Corona-Erkrankungen ausgesetzt, so dass den Kindern jegliche Bezugspersonen fehlen. Staatliche Hilfe gibt es in dieser abgelegenen Region kaum.

Oberstes Ziel der Partnerschaften ist es, jedem Kind den Schulbesuch zu ermöglichen. Das geht aber erst, wenn die Umgebung angepasst wird: Oft muss zuerst das Grasdach des Hauses durch ein Blechdach ersetzt werden, damit es in der Regenzeit drinnen trocken bleibt. Dann können weitere Dinge angeschafft werden: eine Matratze, ein Bett, für größere Kinder Tisch und Stuhl für die Hausaufgaben sowie möglichst eine Lampe mit Solarpanel.

Patinnen und Paten gesucht

Um die Ziele zu erreichen, gibt es Patenschaften. Diese unterstützen konkret das Patenkind, helfen aber auch weiteren bedürftigen Familien. Da nicht alle Waisenkinder in Familien untergebracht werden konnten, wird auch das Msamaria Waisenhaus in Lupila unterstützt.

Der Standard-Beitrag für die Patenschaften beträgt 10 Euro pro Monat. Während der Grundschulzeit werden damit Lebensmittel, Lernmaterial und Schuluniform finanziert. Ein Teil des Geldes fließt in einen Hilfsfonds für Sonderausgaben wie Krankentransporte oder Anschaffungen. Darüber hinaus werden weitere bedürftige Kinder unterstützt. Dadurch sorgt die Unterstützung der Waisenkinder nicht für Neid, sondern trägt im Gegenteil zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bei.

Bei Interesse oder Nachfragen wenden Sie sich an Pastorin Susanne Schmidtpott oder an das TansaniaTeam per Kontaktformular oder telefonisch unter 0179 68 77 880.