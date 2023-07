Pride Week 2023 – Hamburg wird bunt

Mit über 100 Veranstaltungen findet die Pride Week in diesem Jahr unter dem Motto „Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit“ vom 29. Juli bis zum 6. August statt. Den Höhepunkt bildet die CSD-Demonstration am 5. August.

Die Regenbogenfahne ist das internationale Symbol für sexuelle Vielfalt und Toleranz und weht seit 2007 jedes Jahr während der Pride Week am Hamburger Rathaus. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank hat die Flagge gemeinsam mit der Ersten Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Mareike Engels sowie unter anderem Nicole Schaening und Christoph Kahrmann, den Co-Vorsitzenden von Hamburg Pride e. V., gehisst.

Regenbogenflagge als Symbol

„Das Hissen der Regenbogenfahne am Hamburger Rathaus zu Beginn der Pride Week ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment für mich“, sagte Katharina Fegebank. „ Denn Hamburg bekennt sich mit einem starken und sichtbaren Zeichen zu Freiheit, Vielfalt und Akzeptanz, gegen Hass und Hetze. Wir stellen uns damit an die Seite all derer, die dafür kämpfen, so zu sein, zu leben und zu lieben, wie sie sind.“

Die Fahne wird nicht nur am Rathaus wehen. Auch bei zahlreichen Behörden, Bezirksämtern, bei Polizei und Feuerwehr, Theatern und Museen, sowie bei Unternehmen und vielen Privatpersonen hängt sie.

Buntes Programm zur Pride Week

In den zehn Tagen finden in ganz Hamburg zahlreiche Veranstaltungen statt. Das Magnus-Hirschfeld-Centrum präsentiert bis Ende August eine Kunstausstellung zum CSD, auf Kampnagel erfolgt die offizielle Eröffnung des CSD mit Talks, Musik und der Verleihung der Pride Awards. Der Hamburger Dom lädt zum Regenbogentag ein, es gibt Workshops, Gottesdienste, Theater und Partys.