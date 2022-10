Sitz-Flashmob beim Weltseniorentag

Tanz und Musik – das klingt nach einem normalen Abend im KNUST. War es aber nicht: Denn am Weltseniorentag kamen auf Einladung des Vereins „Wege aus der Einsamkeit“ rund 200 Seniorinnen und Senioren in den Nachtclub und genossen das bunte und fröhliche Miteinander.

Flashmob und Ehrung am Weltseniorentag

Los ging es um Punkt elf Uhr. Um den diesjährigen Weltseniorentag gebührend einzuleiten, hatten sich die Veranstaltenden rund um die Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche etwas ganz besonderes ausgedacht: einen Senioren-Flashmob. Gemeinsam sangen alle das Lied „Tüddelband“ und tanzten dazu im Sitzen.

Nach dem Flashmob gaben das Magazin „Brigitte Wir“ und der Verein „Wege aus der Einsamkeit“ bekannt, wer Deutschlands Mensch 60+ geworden ist: Monika Fuchs.

Die heute 84-jährige blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Sie flüchtete bereits mit 18 Jahren in die USA, lebte später in Neuseeland und dann auf den Philippinen. Sie ernährte ihre Familie mit Schneidern und Putzen und schrieb Groschenromane. Heute wohnt sie in Hamburg und ist Deutschlands älteste YouTube-Köchin. Monika Fuchs hat knapp 40.000 Abonnenten auf Youtube. Sie hält das Internet für einen Segen und findet, ältere Menschen sollten sich besser damit auskennen und es auch nutzen.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit musikalischen Auftritten von „Die Amanten“ und Heiko Stender.

Wege aus der Einsamkeit

Der Verein hat das Ziel, die Lebensumstände alter Menschen sowie ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. Unter dem Motto „Ein langes Leben soll Glück sein, keine Last!“ unterstützt der Verein zum Beispiel durch eigene Wettbewerbe positive Projekte und Themen rund um das Alter, um diese einem breiten Publikum bekannt zu machen. Ein weiteres Projekt beschäftigt sich außerdem mit der Teilhabe von Seniorinnen und Senioren im Internet.