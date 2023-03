40 Jahre Klönschnack – Die Party

Eine Woche ist sie schon her: die große Jubiläums-Party auf dem Süllberg. 580 Gäste waren dem Aufruf gefolgt. DJ Stephan Preuß fand den richtigen Sound und die Klönschnack Allstars rockten zwei Sets als Einlage. Der klönschnack feierte angemessen sein Jubiläum. 40 Jahre!

Ab 18.30 Uhr füllten sich Berg und Ballsaal mit bestens gelaunten Partygängerinnen und -gängern. Erst um 2.30 Uhr rollten die letzten Abholer-Taxis zum Süllberg. Danke an alle für das tolle Jubiläum und die großartige Party! Vielen Dank an Lorenzo und Vincenco Vazzano vom Süllberg, an Niklas Letz von der Eventagentur Blankenese, an Helge Steinmetz, Metta Schade und Thomas Sobania von der Haspa, an Claudia Zügler und Christian Dunger. Und ein besonders großes Danke an Beate Zoellner für die tollen Fotos!